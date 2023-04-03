Atsushi Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsushi Kurokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atsushi Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atsushi Kurokawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Atsushi Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsushi Kurokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atsushi Kurokawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atsushi Kurokawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atsushi Kurokawa 4 Şubat 1998 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 黒川 淳史 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atsushi Kurokawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KENTA OTSUBO yapmaktadır. Atsushi Kurokawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Atsushi Kurokawa'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Atsushi Kurokawaboyu ve yaşı kaç

Atsushi Kurokawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atsushi Kurokawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Atsushi Kurokawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atsushi Kurokawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2018 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2020 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2022 yılında Júbilo Iwata

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Atsushi Kurokawa kimdir

Atsushi Kurokawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atsushi Kurokawa şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kumagaya South Konan Soccer Shonendan, Omiya Ardija Jr Yth, Omiya Ardija Yth

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Atsushi Kurokawa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Ondrej Volsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Volsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Volsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Volsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danylo İzotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo İzotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danylo İzotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo İzotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bautista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bautista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavle Ognjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Ognjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pavle Ognjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Ognjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor