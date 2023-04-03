Atsushi Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsushi Kurokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atsushi Kurokawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atsushi Kurokawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atsushi Kurokawa 4 Şubat 1998 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 黒川 淳史 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atsushi Kurokawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KENTA OTSUBO yapmaktadır. Atsushi Kurokawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Atsushi Kurokawa'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Atsushi Kurokawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atsushi Kurokawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Atsushi Kurokawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atsushi Kurokawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2018 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2020 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2022 yılında Júbilo Iwata

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Atsushi Kurokawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atsushi Kurokawa şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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