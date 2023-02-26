Atta Kusi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atta Kusi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atta Kusi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atta Kusi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atta Kusi 12 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atta Kusi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Atta Kusi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Atta Kusi'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Atta Kusi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atta Kusi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atta Kusi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atta Kusi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında King Faisal

6 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

Atta Kusi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atta Kusi şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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