Atte Sihvonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atte Sihvonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atte Sihvonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atte Sihvonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atte Sihvonen 18 Şubat 1996 tarihinde Turku şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atte Sihvonen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2 goals Agency & Management yapmaktadır. Atte Sihvonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Atte Sihvonen'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Atte Sihvonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atte Sihvonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atte Sihvonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atte Sihvonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Masku

1 Ocak 2017 yılında SalPa

7 Şubat 2018 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2019 yılında RoPS

10 Şubat 2021 yılında TPS

1 Ocak 2022 yılında FC Haka

Atte Sihvonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atte Sihvonen şuan FC Haka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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