Attila Bodnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Bodnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Bodnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Bodnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Bodnar 29 Ocak 2005 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Bodnar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Attila Bodnar'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Attila Bodnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Bodnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Bodnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Bodnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd II

1 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

Attila Bodnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Bodnar şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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