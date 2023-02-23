Attila Csuros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Csuros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Csuros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Attila Csuros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Attila Csuros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Csuros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Csuros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Csuros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Csuros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Csuros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Csuros 15 Şubat 1995 tarihinde Miercurea Ciuc şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Csuros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Attila Csuros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına - tarihinde katılmıştır. Attila Csuros'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Attila Csuros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Csuros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Attila Csuros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Csuros kimdir

Attila Csuros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Csuros şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Attila Csuros nereli

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