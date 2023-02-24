Attila Havas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Havas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Havas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Havas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Havas 17 Ocak 1996 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Havas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Attila Havas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 18 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Attila Havas'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Attila Havas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Havas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Havas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Havas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pécsi MFC U17

1 Ocak 2012 yılında Pécsi MFC U19

13 Ağustos 2014 yılında Ferencváros U19

16 Temmuz 2015 yılında Neuhofen/SVR II

28 Ocak 2016 yılında Monor SE

1 Ağustos 2016 yılında Kaposvár

18 Ağustos 2017 yılında Szentlőrinc SE

Attila Havas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Havas şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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