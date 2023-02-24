Attila L%C5%91Rinczy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila L%C5%91Rinczy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila L%C5%91Rinczy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila L%C5%91Rinczy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila L%C5%91Rinczy 8 Nisan 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila L%C5%91Rinczy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Attila L%C5%91Rinczy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Attila L%C5%91Rinczy'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Attila L%C5%91Rinczy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila L%C5%91Rinczy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila L%C5%91Rinczy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila L%C5%91Rinczy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2012 yılında Honvéd II

1 Ocak 2013 yılında Honvéd

15 Temmuz 2014 yılında Békéscsaba

31 Aralık 2014 yılında Honvéd

23 Ocak 2016 yılında Szolnok

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

26 Ağustos 2016 yılında FC Ajka

26 Temmuz 2017 yılında Mosonmagyaróvár

27 Temmuz 2018 yılında Soroksár

10 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

6 Temmuz 2021 yılında Soroksár

16 Ocak 2023 yılında Diósgyőr

Attila L%C5%91Rinczy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila L%C5%91Rinczy şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Attila L%C5%91Rinczy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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