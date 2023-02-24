Attila Markus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Markus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Markus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Attila Markus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Attila Markus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Markus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Markus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Markus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Markus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Markus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Markus 29 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Márkus Attila Márk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Markus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Attila Markus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Attila Markus'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Attila Markus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Markus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Attila Markus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Markus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Viking FK Alt.

1 Ocak 2016 yılında Förde

1 Eylül 2016 yılında Jørpeland

1 Ocak 2017 yılında VLS Veszprém

1 Ağustos 2017 yılında Lysekloster IL

12 Ocak 2018 yılında Fana IL

6 Şubat 2019 yılında Baerum SK

20 Ocak 2021 yılında Nyíregyháza

24 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

Attila Markus kimdir

Attila Markus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Markus şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Attila Markus nereli

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