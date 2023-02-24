Attila Mocsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Mocsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Mocsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Mocsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Mocsi 29 Mayıs 2000 tarihinde Komárno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Mocsi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Attila Mocsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Attila Mocsi'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Attila Mocsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Mocsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Attila Mocsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Mocsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Győr U17

7 Temmuz 2017 yılında Videoton II

31 Temmuz 2020 yılında Haladás

20 Ocak 2022 yılında Zalaegerszeg

Attila Mocsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Mocsi şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Attila Mocsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.