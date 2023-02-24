Attila Sutt%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Sutt%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Sutt%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Sutt%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Sutt%C5%91 12 Ekim 1994 tarihinde Kazincbarcika şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Sutt%C5%91 Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Attila Sutt%C5%91'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Attila Sutt%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Sutt%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Sutt%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Sutt%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KBSC U17

1 Temmuz 2011 yılında KBSC U19

1 Şubat 2012 yılında Kazincbarcika

23 Ağustos 2012 yılında Bükkábrány

29 Ocak 2013 yılında Kazincbarcika

31 Temmuz 2014 yılında Putnok

5 Ağustos 2016 yılında Kazincbarcika

3 Ağustos 2018 yılında Putnok

8 Şubat 2019 yılında Jászberény

1 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Attila Sutt%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Sutt%C5%91 şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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