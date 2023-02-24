Attila Szakaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Szakaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Szakaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Szakaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Szakaly 30 Temmuz 1992 tarihinde Körmend şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Szakaly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Attila Szakaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Attila Szakaly'nin BFC Siófok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Attila Szakaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Szakaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Szakaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Szakaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2008 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2011 yılında Haladás

12 Şubat 2015 yılında Zalaegerszeg

14 Şubat 2017 yılında Kaposvár

17 Şubat 2021 yılında BFC Siófok

Attila Szakaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Szakaly şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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