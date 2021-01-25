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Attila Szalai kimdir, kaç yaşında ve nereli? Attila Szalai Türk mü?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni savunmacısı Attila Szalai, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Attila Szalai kimdir, kaç yaşında ve nereli? Attila Szalai Türk mü? Detaylar haberimizde...

Attila Szalai kimdir, kaç yaşında ve nereli? Attila Szalai Türk mü?

Sezon başından beri savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle ara transferde ilk hedef olarak stoper alınmasını belirleyen Fenerbahçe, Attila Szalai ile anlaştı. Genç savunmacının lisansının da çıkarılmasıyla birlikte şans verilmesi halinde sarı-lacivertli formayı giyebilecek. Peki,  Attila Szalai kimdir, kaç yaşında ve nereli? Attila Szalai Türk mü? İşte detaylar...

ATTİLA SZALAİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? TÜRK MÜ?

Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Attila Szalai, 20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine doğduğu ülkenin takımlarından başlayan genç savunmacı, Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien altyapılarında forma giydi.

Attila Szalai kimdir, kaç yaşında ve nereli? Attila Szalai Türk mü?

Profesyonel futbol kariyerine ise SK Rapid Wien II'de start veren Szalai daha sonra Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı. Macaristan A Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Szalai, Macaristan U-21 Milli Takımı'nda görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti.

Attila, Macaristan U-19 Milli Takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 Milli Takımı'nda ise 1 maçta süre aldı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

Budapeşte doğumlu Attila Szalai, Türk değil, Macar futbolcudur. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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