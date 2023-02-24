Attila Szujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Szujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Szujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Szujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Szujo 14 Eylül 2003 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Szujo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Attila Szujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Attila Szujo'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Attila Szujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Szujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Szujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Szujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2015 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U19

11 Ağustos 2021 yılında Debrecen

7 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

Attila Szujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Szujo şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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