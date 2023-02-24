Attila Temesvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Temesvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Temesvari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Temesvari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Temesvari 3 Haziran 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Temesvari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Attila Temesvari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Attila Temesvari'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Attila Temesvari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Temesvari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Temesvari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Temesvari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2014 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd

7 Ocak 2020 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2020 yılında Honvéd

27 Temmuz 2020 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

12 Temmuz 2021 yılında Szeged

Attila Temesvari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Temesvari şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Attila Temesvari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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