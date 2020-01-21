ATÜ Duty Free, Luxury Square'i yolcuların beğenesine sunacak

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann ortaklığında kurulan ATÜ Duty Free, İstanbul Havalimanı'nda yer alan multi-brand mağaza konsepti Luxury Square ile toplam 800 metrekareden fazla bir alanda dünyaca ünlü lüks markaları yolcuların beğenisine sunacak.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda merkezi bir noktada bulunan, modern açık mağaza tasarımıyla yolcuların büyük ilgisini çeken Luxury Square'de giyim ve aksesuar alanında Burberry, Kenzo, Givenchy, Loewe, Stella McCartney, Alexander McQueen, Chloé, Marc Jacobs, Off-White, Palm Angels, Alanui gibi markaların ürünleri bulunuyor.

Ayrıca saat ve mücevher alanında Chopard watches & jew., Messika, Piaget Watches & Jew., Atelier Swarovski, Tous, Bee Goddess, Gucci markalı ürünler gözlük kategorisinde ise Balenciaga, Cartier, Celine, Chloé, Dior, Fendi, Gucci, Saint Laurent marka ürünler yer alıyor.

Bununla birlikte Luxury Square 110 metrekare alanda yer alan bir güneş gözlüğü mağazasına ve yine 92 metrekarelik bir alanda birbirinden kaliteli lüks saat ve mücevherlerin yer aldığı bir mağazaya daha ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, şunları kaydetti:

"Gümrüksüz mağaza işletmeciliğinde öncü bir kuruluş olarak, Türkiye ve dünya çapında işlettiğimiz operasyonlarımızla başarılarla dolu tam 20 yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz sene İstanbul Havalimanı’nda işletmeye başladığımız lüks butikler ve Old Bazaar mağazalarımızla yine kısa zamanda büyük başarı grafikleri yakaladık. Yeniliklerin öncüsü bir kuruluş olarak şimdi yeni mağazamız ‘Luxury Square’ ile bu başarıyı bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA