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  3. ATV 2 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı |ATV'de yarın hangi dizi var?

ATV 2 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı |ATV'de yarın hangi dizi var?

Atv'nin 2 Kasım Pazartesi tarihli yayın akışını sizler için derledik. Binlerce kişi Pazartesi günü ATV'de hangi dizi var? Hangi film var? sorularını araştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen ulusal kanallarından biri olan ATV'nin 2 Kasım Pazartesi yayın akışı bilgileri haberimizde..

ATV 2 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı |ATV'de yarın hangi dizi var?

2 Kasım Pazartesi ATV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Bizde sizler için sevilen dizi ve programlarıyla atv ekranlarının yayın akışını derledik. Pazartesi günü atv yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.

Gündüz kuşağında Müge Anlı, ile reytingleri alt üst eden ATV, akşam Hercai ile ekranlara gelecek. İşte atv yayın akışı ve yayın özetleri...

ATV 2 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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