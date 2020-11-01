ATV 2 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı |ATV'de yarın hangi dizi var?

2 Kasım Pazartesi ATV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Bizde sizler için sevilen dizi ve programlarıyla atv ekranlarının yayın akışını derledik. Pazartesi günü atv yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.

Gündüz kuşağında Müge Anlı, ile reytingleri alt üst eden ATV, akşam Hercai ile ekranlara gelecek. İşte atv yayın akışı ve yayın özetleri...

ATV 2 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai