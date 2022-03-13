Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV Adı Sevgi 1. bölüm full, tek parça izle | Adı Sevgi ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV ADI SEVGİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADI SEVGİ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir. Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.

Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur…

ATV ADI SEVGİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ADI SEVGİ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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