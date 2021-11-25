Ekranların en sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova 114. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fekeli'yi öldürenin Abdülkadir Keskin olduğunu söyleyen gizemli ses, Hakan Gümüşoğlu'nu da ele verecek mi? Dizinin heyecan dolu bölümünü izlemek isteyenler için ATV Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle haberimizde...

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Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan'ı, Züleyha'nın gözünde kahraman yapacaktır.

Şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıkar. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf eder. Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamaz ve yumruk yumruğa kavgaya tutuşurlar.

Betül'le Fikret'in Hakan Gümüşoğlu'nu bulmak için gittiği otelde çekilen fotoğrafları gazetelerde yayınlanınca Fikret zor duruma düşer. Lütfiye dedikoduların önünü kesemeyince Fikret'e farklı bir çareyle gelir. Lütfiye'ye gelen telefon, Fekeli'nin ölümü ile ilgili gerçekleri açığa çıkarır. Fekeli'yi öldürenin Abdülkadir Keskin olduğunu söyleyen gizemli ses, Hakan Gümüşoğlu'nu da ele verecek midir?

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 114 FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE