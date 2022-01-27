ATV'de perşembe akşamları yayınlanan, ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova 121. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur. Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le baş başa kalır. Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir.

Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner. Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE