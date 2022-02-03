ATV'de perşembe akşamları yayınlanan, ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova 122. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm canlı, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 122. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Fikret, Abdülkadir'i kaçırıyor

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'yı atlatmayı başarıp Abdülkadir'in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret'in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir'in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

Çolak, Züleyha'ya karşı taktik değiştiriyor

Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak'ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha'nın cesareti Çukurova'da takdir toplarken, Çolak, Züleyha'yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

Çukurova'da Züleyha için zor günler yaklaşıyor

Hakan'la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak'ın hedefi haline gelen Züleyha'yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap'tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir'le de arası açılan Vahap'ın Züleyha'ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE.