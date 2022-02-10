ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Fikret, Züleyha'ya olan duygularını itiraf ederken hiç beklemediği bir tepki alır diğer yandan ise Çolaklar her kötülüğü yapmaya devam edip sınırı aştı. Bu doğrultuda dizinin 123. bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için ATV Bir Zamanlar Çukurova 123. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube haberimizde...

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

Hakan, Vahap engelini ortadan kaldırabilecek mi?

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE