Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 125. bölümünde Fikret, Hakan Gümüşoğlu bilmecesini çözüyor. Hakan kumpastan sağ çıkmayı başarıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyen seyirciler için haberimizde ATV Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fikret, Hakan Gümüşoğlu bilmecesini çözüyor. Hakan kumpastan sağ çıkmayı başarıyor

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE