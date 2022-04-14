ATV Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube
ATV'nin ilgiliyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 132. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner, Betül ise büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Diziyi izlemek isteyenler için ATV Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube haberimizde...
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV izleyicisinin karşısına çıktı. Her bölümü ilgiyle izlenen dizinin 132. bölümünde Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Fikret ise ağır yaralanması sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Diziyi izlemek isteyenler için ATV Bir Zamanlar Çukurova 132. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube haberimizde...
ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.
Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer. Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE
ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 132. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE