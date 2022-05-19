Perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü merak edildi. 137. bölümüyle 19 Mayıs akşamı izleyiciyle buluşan diziyi kaçıranlar ve internetten izlemek isteyenler adına haberimizde ATV Bir Zamanlar Çukurova 137. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur. Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar.

Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE