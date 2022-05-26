ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir. Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar.

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE