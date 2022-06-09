ATV ekranlarında yayınlanan televizyonun sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoyar. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verir. Diziyi izlemek isteyenler ATV Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm canlı, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 140. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bu bölümde Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğulur. Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm serveti de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır.

Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştıracaktır.

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 140. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE