ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanacağı bu heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı izle Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman 68. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

ATV CANLI İZLE KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM CANLI İZLE

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır.

Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister. Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

ATV CANLI İZLE KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM CANLI İZLE