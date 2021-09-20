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  3. ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 Pazartesi

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 Pazartesi

ATV'nin ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona iyi bir başlangıç yaparken programı 20 Eylül 2021 Pazartesi gününde izlemek isteyenler Müge Anlı bugünkü bölüm izle| ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 Pazartesi başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 Pazartesi

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 Pazartesi başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 20 Eylül 2021 Pazartesi

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 20 Eylül 2021 Pazartesi günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI YAYIN İZLE

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM 17 EYLÜL 2021 FULL İZLE

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 17 EYLÜL 

YOUTUBE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 17 EYLÜL

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı stüdyoya kucağında bebek ile geldi ve Meryem bebeğin Vedat Bey'in en küçük kız kardeşi olduğunu söyledi. Vedat Bey kardeşini kucağına aldıktan sonra Müge Anlı bugün Vedat Bey'i görmeye 20 kişinin geldiğini belirtti. Vedat'ın en küçük kardeşi canlı yayında. Müge Anlı mektubu yazanı anne sandığını ama babanın yazdığını, duygusal bir not olduğunu dile getirdi. Vedat Bey'in babası Adil Yaman stüdyoya geldi ve oğlu ile sarıldı. Adil Bey, oğluna sarılırken kurban olurum, oğlum benim dedi ve ağladı. Adil Bey, oğluna bizi affediyor musun, sana çektirdik biz de çok çektik, 33 sene nasıl Hz. Yusuf oğluna kavuştuysa kendisi de kavuştuğunu, mutluluk yaşadığını söyledi. 33 yıl sonra kardeşleriyle de buluştu. Vedat Alexander'in ailesiyle büyük buluşması. Annesi canlı yayında...

Marketçi çifti kim, neden öldürdü? Gizli tanıktan yeni bir iddia. Beyefendi Kubilay Bey'in çok yalan söylediğini, normalde alkolik olduğunu ve çok argo konuştuğunu, ne hikmetse programda Zeki Müren gibi konuştuğunu söyledi. Beyefendi, Kubilay Bey'in günde 50 TL aldığını söylediğini ama öyle olamayacağını, oturdukları masada 300-400 TL hesap bıraktığını öne sürdü. Kubilay Bey'in yanında cinayet işlenirken duymamış olmasının imkansız olduğundan bahseden beyefendi, bir gün dışarıda arkadaşına bağırınca bile Kubilay Bey'in ses duyup çıktığını belirtti. Beyefendi, 1 sene önce Hasan Bey'in "Sizin oralarda define olabilir, kazalım" dediğini anlatarak Hasan Bey'in normalde kimseyi yanında oturtmadığını, bu define işini Kubilay Bey'in bulduğunu, bu işin Kubilay Bey'de biteceğini belirtti.

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