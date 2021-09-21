Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 21 Eylül 2021 Salı başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 21 EYLÜL 2021 SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 21 Eylül 2021 Salı günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da hayaller gerçek oluyor. Anneyle 33 yıl sonra yenen ilk yemek. Vedat müslüman olmak istediğini söyledi. Vedat'ın baba ocağından renkli görüntüler... Ankara Beypazarı'nda ''Vedat'' coşkusu! 10. Sınıf öğrencisi Hasret Ankara'da kayboldu. Müge Anlı, Hasret'in Ankara emniyeti tarafından arandığını söylerken Emine Şahin ve Üzeyir Şahin de canlı yayında. Üzeyir Bey, çok üzgün olduklarını, kızının başına bir şey gelmeden bulunmasını, herhangi bir kızgınlık olmayacağını dile getirdi. İkinci bakıcının oğlunun karıştığı olay. Ailenin bakıcısı katliam gecesi evde uyuyordu. Çelişkili açıklamalar... Fevzi Bey, Selvi Hanım'ın oğlu Mete Bey'in gece kendilerini aradığını, sana telefonunu vereceğiz dediğini, kendilerini arabaya aldıklarını, cebinde 12 bin TL olduğunu, Mete Bey ve kardeşinin telefonunu ve parasını aldıklarını, kafasını atletle bağladığını, dövdüklerini, bagaja koyduklarını, kendisini polisin bulduğunu anlattı. Bakıcının oğlu cinayet tarihinden neredeydi?