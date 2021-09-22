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ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 22 Eylül 2021 Çarşamba

ATV'nin ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona iyi bir başlangıç yaparken programı 22 Eylül 2021 Çarşamba gününde izlemek isteyenler Müge Anlı bugünkü bölüm izle| ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 21 Eylül 2021 Çarşamba başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 22 Eylül 2021 Çarşamba

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 22 Eylül 2021 Çarşamba başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 22 Eylül 2021 Çarşamba

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE 22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 22 Eylül 2021 Çarşamba günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölüm ilanını yazdı, ortadan kayboldu. Müge Anlı cenazeme kaç kişi katılır diye merak ettiniz mi hiç diye sorup sabahtan beri bunu düşündüğünü söyledi. 50 yaşındaki Türkan Hanım'ın bunu düşündüğünü ve sosyal medyadan ölüm ilanı verdiğini anlatan Müge Anlı, Türkan Hanım'ın 1 yıl önce boşanmış olduğunu, Ersin Güneş isimli evli olan birisini hayatına aldığını söyledi. Türkan Hanım'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini, Türkan Hanım'ın ablası Tülin Irmaklı da kardeşinin bazen askılı şortlu kıyafetler giydiğini dile getirdi. Tülin Hanım kardeşinin deli dolu olduğunu, bazen garip hareketlerde bulunduğunu ama kendilerinin buna alıştığını belirtip kardeşi kaybolduktan sonra Ersin Bey'e ulaşmadığını zira hiç nerede kim olduğunu bilmediğini savundu. 12 yaşındaki kayıp çocuk bulundu. Haber ekibi Gaziosmanpaşa'ya gitti ve bir hanımefendi dün gördüğünü, iki çocuk ile konuştuklarını, hatta gidip "Oğlum sen misin" dediğini, Ayhan'ın da evet deyip kaçtığını söyledi. Küçükköy'de yapılan araştırmalar sonucu Ayhan bulundu ve babası ile beraber çocuk büro amirliğine götürüldü. Ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı bir fotoğraf ekrana getirdi ve Melike Hanım ile Tülin Hanım kız kardeşi olduğunu kabul etti. Müge Anlı, Türkan Hanım'ın Bartın'a evlenmeye gittiğini açıklayarak emniyet ekiplerinin Türkan Hanım'ın yanına gittiği bilgisini verdi.Evlenmeye gittiği Bartın'da bulundu. Cinayeti aileyi tanıyan birileri mi işledi? Bakıcı Selvi'nin eski gelini canlı yayında...

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