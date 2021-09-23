Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 23 Eylül 2021 Perşembe başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Eylül 2021 Perşembe günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM FULL İZLE 22 EYLÜL ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölüm ilanını yazdıktan sonra kaybolan Türkan Hanım canlı yayında... Türkan Hanım, evden çıkamadığını, adamın bırakmadığını, sonra adama "Beni Müge Anlı arıyormuş, senin de başın belaya girer" dediğini, otogara gittiğini, jandarma kendisini tutunca sinirlendiğini zaten İstanbul'a gideceğim diye düşündüğünü dile getirdi. Sevgilisinin arkadaşı silahla iki kişiyi yaraladı. 17 yaşındaki Öykü korkup kayıplara karıştı. Neriman Öykü Dündar'ın lise son sınıf öğrencisi olduğunu, dün gece 11 sularında arkadaşıma şapka vereceğim diye evden çıktığını, Öykü'nün sevgilisinin Seyit isimli kişinin bir arkadaşı olduğunu, o araba ile iki kişiyi kaçırdığını öğrendiğini, Öykü'nün de "Ben de o arabaya bindim, annemler öğrenirse kızar" dediğini ve korkudan evden ayrıldığını söyledi. Öykü'nün annesi Sebahat Hanım ağlayarak kızını istediğini, kızının korkmasına gerek olmadığını, gelmesini istedi. Evdeki bakıcı neden hiç ses duymadı? Müge Anlı, Selvi Hanım'a devletin gözünde şüpheli olduğunu, prosedürü anlattı. Mete Bey ve eşi için üzüldüğünü söyleyen Müge Anlı, Mete Bey'in hayatının bittiğini, 15 yıl ceza aldığını dile getirdi. Selvi Hanım, Emel Hanım'ın o cinayeti duyacağını, en ufak seste Hüseyin Bey'in geldiğini, yatana kadar hep beraber oturduklarını belirtti. Selvi Hanım, banyonun kapısı açılıp kapansa da duyulacağını, biri seslenince de duyulduğunu ifade etti. Ganime Hanım, evin üzerinin bomboş olduğunu, yankı da yaptığını söyledi. Müge Anlı, Vatan caddesinde otursam gürültüden duyulmayacağını ama köyde yankı yapacağını belirtti. Dün akşam İstanbul'dan kaybolan 17 yaşındaki Öykü bulundu. Şen ailesinin yakın dostu konuştu.