Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 24 Eylül 2021 Cuma başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV CANLI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE YOUTUBE 24 EYLÜL 2021 CUMA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 24 Eylül 2021 Cuma günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı bugün Labit Bey'in konuğumuz olacağını söyledi. Yıldız Hanım eşi ile geçen aydan beri ayrı olduğunu belirtti. Müge Anlı dün Emel Hanım'ın bizimle röportaj yaptığını, cevaplardan ne kadar tatmin olunacağını bilmediğini ama "Ben hasta bir kadınım" dediğini aktardı. Labit Bey stüdyoya geldi. Emel Hanım, hala şokta olduğunu, aklından gitmediğini, kim geldi kim yaptı nasıl duymadık diye düşündüğünü, hala o insanların gözünün önünde olduğunu söyledi. Rahmi Özkan, Emel Hanım'ın duymadık demesinin mantıklı bir açıklaması olmadığını dile getirip 100 kişiye sorulsa 100'ünün de "Duyulurdu" diyeceğine dikkat çekti. Rahmi Özkan, Müge Anlı'ya seslense istediği kadar duymadım dese de anlamlı olmayacağını vurguladı. Yıldız Hanım, numara verdiğini eşinin de o kişileri beğenirse Aynur Hanım'dan numaraları para ile aldığını anlattı. Şen ailesinin yakın dostundan çarpıcı sözler... Yıldız Hanım eşinin Emel Hanım'ın dediği her şeyi yaptığını, kredi kartını kullandırdığını, eşinin dediğine göre kadınların zaafının eşine karşı çok olduğunu, eşinin 11 kere kadınlara ev açtığını söyledi. Yıldız Hanım, eşinin cinsel gücü arttırıcı ilaçlar kullandığını, nerden buluyorsun bunu dediğini, eşinin "Emel'den aldım, kan sulandırıcı olarak kullanıyorum" dediğini iddia etti. Yıldız Hanım Emel Hanım'ın bu cinsel gücü artırıcı ilaçların ticaretini yapabiliyor olabileceğin söyleyip eşinin bu cinayetten sonra hop oturup hop kalktığını çok korktuğunu, ifade verdikten sonra da "Yıldız ben çok korkuyorum, bir kere daha hapse giremem" dediğini anlattı. Tüfek emanet edilen evin bekçisi canlı yayında...

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE