Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 27 Eylül 2021 Pazartesi başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV CANLI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE YOUTUBE 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 27 Eylül 2021 Pazartesi günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

14 yaşındaki lise öğrencisi bulundu. Müge Anlı, 14 yaşındaki Mouaz Dakkouri'nin Salı günü kaybolduğunu, ailesi ile birkaç sene önce Suriye'den geldiğini, berberde çalıştığını söyledi. 21 Eylül Salı günü Mouaz'ın en son çalıştığı berber dükkanından çıkarken görüldüğü, bir başka çocukla yan yana durduğu, sohbet ettikleri, bir süre sonra mavi yelekli olan çocukla kamera kadrajından çıktığı görüldü. 86 yaşındaki Hatice Dağlı Kastamonu'da kayboldu, kırık bastonu ve hırkası apartman boşluğunda bulundu. Fahri Bey annesinin evde terlikleri olduğunu bir de bu çatının üzerinde olan lastik ayakkabısının olduğunu, normalde telefonunu hep yanında taşıdığını ama onu da götürmediğini, annesinin koynunda 4-5 bin TL civarında para olduğunu iddia etti. Kayıp kadının torunu Caner konuştu, babaannesinin kendisinin 3 yıldır hayatında olduğunu, çok fazla aralarının iyi olmadığını, babaannesinin sinirli olduğunu "Ben tutsak mıyım niye kapıyı bana açmıyorsunuz" dediğini ve anahtarı istediğini anlattı. Olmaz dediğini, kapıyı kapatıp kilitleyip çıktığını söyleyen Caner, babasındaki anahtarı aldığını, akşam 10 gibi geldiğini, babasının arayıp "Babaannen kayboldu" dediğini, gelir sandığını ama o gece gelmediğini dile getirdi. Yaşlı kadınla ilgili gelen ihbarda Yiğitcan, dün bir kadının kendisinin marketine geldiğini, yorgun halde olduğunu, elinde baston olmadığını, mavi maske ve beyaz başörtüsü olduğunu söyleyince Fahri Bey annesinin mavi maskesi olduğunu kabul etti. Hüseyin ve Mehmet Şen cinayeti... Hüseyin Bey'in telefonu ile Labit Bey'e gittiğini, ya Labit Bey'in Hüseyin Bey'in evinden telefonu alıp kendi evine götürdüğünü söyleyerek sakince düşünmesini istedi. Labit Bey, Hüseyin Bey'in evinden çıkıldığında Büyükdalyan yolundan Emel Hanım'ın evine gidildiğini söyledi. Labit Bey o gün ne eşinin ne de kendisinin evden çıkmadığını söyleyip araştırılmasını, baz istasyonundan numara çıkacağını ifade etti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 24 EYLÜL 2021 CUMA