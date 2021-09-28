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  3. ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı

ATV'nin ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona iyi bir başlangıç yaparken programı 28 Eylül 2021 Salı gününde izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı

ATV CANLI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE YOUTUBE 28 EYLÜL 2021 SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Eylül 2021 Salı günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 Salı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

86 yaşındaki kadın apartmandaki boş dairede bulundu. Altı gündür kendisine ulaşılamayan kadını eve kim kilitledi? Komşu hanımefendi çok şaşkın olduğunu dile getirirken bir diğer komşu birinci kattaki ev sahibinin yedek anahtarı kendisine bıraktığını, içeri girdiklerinde Hatice Hanım'ın koltukta yatar vaziyette olduğu "Beni kapattılar buraya" dediğini söyledi. Hatice Hanım kendisini uşakların kapattığını, arada gelip kendisine baktıklarını, kendisine su ekmek verdiklerini, Caner'le geldiklerini belirtti. Hatice Hanım'ın ilaçlarının yanında olduğu görülürken banka cüzdanının yanında olmadığı görüldü. 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk bulundu. Mouaz'ın babası programdan bir saat sonra haber aldıklarını söyledi. Mouaz, Büyükçekmece sahilinde yattığını, 4 tane daha kişi olduğunu, ben eve gideceğim dediğini kendisini beklettiklerini, korktuğu için geri de gelemediğini söyleyip Müge Anlı'ya teşekkür etti. Mehmet Şen cinayeti. Yıldız Hanım eşinin sadece Hüseyin Bey için Emel Hanım'ı aramadığını, genel olarak da arayıp sohbet ettiklerini, günde 2-3 defa birbirlerini aradıklarını öne sürdü. Müge Anlı, Yıldız Hanım'ın resmen bu cinayeti işleyen kişi olarak eşini işaret ettiğini belirtince Yıldız Hanım eşinin hareketlerinin öyle olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 27 EYLÜL 2021 SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

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