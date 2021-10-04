Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 4 Ekim 2021 Pazartesi başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV CANLI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE YOUTUBE 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 4 Ekim 2021 Pazartesi günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dayısıyla tartışan yeğen canlı yayında. Dayı ile yeğen arasında ''itiş kakış'' yaşandı mı? Engin Bey muhtardan imza almak istediğini, muhtarın da ben imza atarım dediğini, Yasin Bey'i çağırdığını ama Yasin Bey'in "Ben oraya gelirsem tartışma çıkar gidiyorum" dediğini belirtti. Herhangi bir tartışma yaşanmadığından söz eden Engin Bey, kardeşinin Yasin Bey aniden ayrıldığı için "Acaba sürtüşme mi oldu" diye düşünüp ifade verdiğini, onun da saçma bir harekette bulunduğunu, cinayet işlenecek bir durum olmadığını, Sezgin Bey'in zaten olay yerinde bile olmadığını ifade etti. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi. Çifte cinayetten önce markette kavga iddiası... Market çalışanı bildiklerini gizliyor mu? Kubilay Bey, zeytinden 5'i 5 geçe gibi döndüğünü söyleyince Bekir Bey, kışın 3 gibi havanın karanlık olduğunu, kendisinin de 3 buçuk gibi zeytinlikten dönmek zorunda kaldığını, 5'te zeytinlikten dönülemeyeceğini vurguladı. Begüm Hanım aynı zamanda Kubilay Bey'in önceden "Ben eve uğramadan traktörden sonra hemen yukarı çıktım" dediğini, ama bu röportajda Şenay Hanım ile kahve içtim öyle eve çıktım dediğini aktardı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE 1 EKİM 2021 CUMA