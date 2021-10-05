Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın canlı yayın ve tekrarını izlemek isteyenler ATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 5 Ekim 2021 Salı başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

ATV CANLI MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE YOUTUBE 5 EKİM 2021 SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Ekim 2021 Salı günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Abalak davasında karar. Eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet... Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde. Emel Hanım mutfaktan su aldıktan sonra balkona geri çıktığını, oralarda hiçbir şey olmadığını, balkona gelince kapıyı kapattığını, uyuduğunu, ikinci defa da Fatma Hanım'ın sesine uyandığını, 5 buçuk gibi tuvalete gittiğini, kapının anahtarla birlikte aralık olduğunu gördüğünü, "Namaza mı gittiler acaba" dediğini anlattı. Emel Hanım, içeriye girince küçük tuvalete hiç bakmadığını ama ara holde ceketi gördüğünü, ne oldu diye düşündüğünü, Mehmet Bey ve Hüseyin Bey'i gördüğünü, şok olduğunu söyledi. Cinayet saat kaçta işlendi? Ganime Hanım, o hasta yatağını annesinin hiç kullanmadığını, balkonda da yatmalarına gerek olmadığını, annesinin yatarken manzarayı izlemeyeceğini, zaten annesinin sağlıklı bir insan olmadığını, mantıksız olduğunu dile getirdi. Ganime Hanım, olaydan 5 hafta önce annesinin evinde olduğunu, o sıra balkonda falan yatmadığını vurgulayınca Müge Anlı evin ne kadar korumasız olduğundan söz etti. Ganime Hanım, annesinin zaten gündüz balkonda oturduğunu, gece de orada olmasına gerek olmadığını, Emel Hanım'ın çok gereksiz ayrıntılar anlattığını, kendisi bile ev ile ilgili şeyler anlatılırken ağlayamadığını ama Emel Hanım'ın her şeye ağladığını dile getirdi. Karşılıksız aşk cinayetine mi kurban gitti?