Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Adı Sevgi 2. bölüm full, tek parça izle | Adı Sevgi ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN ADI SEVGİ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADI SEVGİ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker. Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir. Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar.

Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

ATV CANLI YAYIN ADI SEVGİ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ADI SEVGİ İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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