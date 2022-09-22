Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun olduğu Aldatmak dizisi 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Aldatmak 1. bölüm full, tek parça izle | Aldatmak son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN ALDATMAK 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

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ATV CANLI YAYIN ALDATMAK 1. BÖLÜM FULL , TEK PARÇA İZLE

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE