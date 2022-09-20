ATV canlı yayın Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm full, tek parça izle | Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm izle Youtube​​​​​​​

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde 15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm full, tek parça izle | Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Haberin Devamı

ATV CANLI YAYIN BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır.

Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir.

Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir.

Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak... hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek... hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

ATV CANLI YAYIN BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TÜM BÖLÜMLER

​​​​​​​