ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm full, tek parça izle | Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV CANLI YAYIN BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur.

Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de. Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

ATV CANLI YAYIN BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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