ATV ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Çetin ve Fikret'in arası açılıyor. 110. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz ATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANALAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜM CANLI İZLE

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır.

Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez.

Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANALAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜM CANLI İZLE