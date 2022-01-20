ATV ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölümünde Haşmet Çolak hapisten çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır.

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE