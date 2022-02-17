TIMS&B imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan ATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır. Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE