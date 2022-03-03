ATV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Hakan düşmanının peşinde! Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur. Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar. Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir. Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir. Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE