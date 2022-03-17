TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisi 128. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm full, tek parça izle | Bir zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 128. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.

Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'ten Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını ister. Hakan ise kendisiyle görüşmeyi ısrarla reddeden Züleyha'nın karşısına çıkabilmek için çılgınca bir hamle yapar. Çolak ise tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görür.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 128. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 128. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE