TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisi 129. bölümüyle ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder. Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE