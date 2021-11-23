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ATV canlı yayın Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm canlı izle

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerinde olduğu Destan dizisi ilk bölümüyle ATV ekranlarına geliyor. Hercai dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin'in bu dizide nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm canlı izle

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi ilk bölümüyle ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz ATV canlı yayın Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm canlı izle

ATV CANLI YAYIN 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

ATV CANLI YAYIN 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN İLK BÖLÜM CANLI İZLE

ATV canlı yayın Destan 1. bölüm full, tek parça izle | Destan ilk bölüm canlı izle

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