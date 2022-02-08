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ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizilerinden Destan, yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 10. bölümde Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi olan Destan'ın yeni bölümünde Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine haberimizden ulaşabilir...

ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN DESTAN 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır.Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar. Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır.

ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar. Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

DESTAN 10. BÖLÜM CANLI YAYIN

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ATV canlı yayın Destan 10. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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