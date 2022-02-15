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ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

"Batuga, Akkız öldüler değil mi?" ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde verdiğimiz ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisinin yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN DESTAN 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

DESTAN 11. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV canlı yayın Destan 11. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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