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ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini ilk olarak Emir Khalilzadeh, sonrasında Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

ATV CANLI YAYIN DESTAN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır.

ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

DESTAN 13. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN DESTAN 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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ATV canlı yayın Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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